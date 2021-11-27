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سعر الدولار اليوم السبت 27-11-2021 في البنوك المصرية

الأهلي يعرض السعر الأقل للدولار في مصر
‫محمود الصباغ‬‎ 11:21 ص, السبت, 27 نوفمبر 21 11:21 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

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يواصل القطاع المصرفي المصري الإبقاء على سعر الدولار اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، في بداية التعاملات بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

واستقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 ، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

من ناحية أخرى استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

أظهر آخر تحديثات العملات وصول سعر الدولار، أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

على نفس مستويات الخميس الماضي استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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