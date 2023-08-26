سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2023 مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2023، استقراره مقابل الجنيه المصري في النبوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

حقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وحافظ سعر الدولار اليوم في ميد بنك على مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومازال سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وفي بنك مصر، مازال سعر الدولار محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر في البنك التجاري الدولي، سجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.