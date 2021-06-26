سعر الدولار اليوم السبت 26-6-2021 في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار في مصر اليوم السبت 26 يونيو 2021 على نفس مستويات الخميس الماضي نهاية الأسبوع التي قدمتها فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية لعملائها، نظرًا للعطلة الأسبوعية للقطاع المصري يومي الجمعة والسبت، ليعرض القطاع المصرفي المصري سعر الدولار كمتوسط سعري في نهاية التعاملات أمس عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق الدولار الأمريكي أول زيادة له خلال الأسبوع الماضي، أمس الأول الخميس بزيادة قرش على الأربعاء.

سعر الدولار في البنوك

حافظت أسعار شراء الدولار الأمريكي في السوق المصرية بين مستويات 15.59، و15.63 جنيه، بحسب آخر تحديث لها داخل البنوك وشركات الصرافة، فيما وصل سعر البيع لما بين 15.68، و15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وصلت أسعار شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بأكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري وصلت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس جاءت مستويات سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري للشراء والبيع عند 15.62 جنيه، و15.72 جنيه داخل بنك قناة السويس. سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وداخل شركات الصرافة، وصلت مستويات صرف الدولار أمام الجنيه الكصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي وصلت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

تماسك الدولار الأمريكي عند نفس مستويات الخميس الماضي بالبنك المصري الخليجي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغت مستويات صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك البنك العربى الأفريقي

وعن نفس مستويات الخميس الماضي جاءت أسعار شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبمصرف أبوطبي الإسلامي وصلت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.