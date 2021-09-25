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سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 11:32 ص, السبت, 25 سبتمبر 21 11:32 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

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أبقي سعر الدولار، على مستويات الشراء والبيع اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، أمام الجنيه، نتيجة لعطلة العمل بالقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

على نفس مستويات الخميس الماضي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

صباح اليوم السبت استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بحسب تقرير المال استقر سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري

كما استقر سعر صرق الدولار في بداية التعاملات الصباحية البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

على نفس مستويات الخميس استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه، داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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