سعر الدولار اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان

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سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام شهر رمضان متوسط سعر صرف 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري، وتستأنف البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري غدًا عملها بداية من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، وهي المواعيد التي تستقبل فيها الجمهور في شهر رمضان، حسبما أعلن البنك المركزي منذ أيام.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

حدد بنك مصر، سعر الدولار بـ: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة، إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان

أشار موقع بنك التعمير والإسكان إلى أن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

حدد البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

ذكر موقع ميد بنك، أن سعر الدولار وصل إلى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

حدد البنك الأهلي الكويتي، سعر

اليوم بـ: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.