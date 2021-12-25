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سعر الدولار اليوم السبت 25- 12-2021 في البنوك المصرية

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

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بدأت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، باستقرار داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية طبقًا للمسح الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها، كما جاء متوسط سعر الدولار في مصر15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند مستوى 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما نشر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، جاء عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

حافظ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس على مستواه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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