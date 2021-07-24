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سعر الدولار اليوم السبت 24-7-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تواصل تقديم أدنى مستوى
‫محمود الصباغ‬‎ 11:02 ص, السبت, 24 يوليو 21 11:02 ص, السبت, 24 يوليو 21

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جاء سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه على نفس مستويات الأحد الماضي وفقا لشاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ ، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

أظهر تقرير “المال”، أن البنوك تقدم سعر الدولار الأمريكي على نفس مستويات الأحد الماضي، حيث بلغ سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره العملة المحلية المصرية بفروع بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهر تقرير “المال” وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما أظهر تقرير المال بلوغ مستويات الدولارالأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وبشركة مصر للصرافة استقرت مستويات سعر الدولار الأمريكي على نفس مستويات الأحد الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

داخل البنك الأهلي الكويتي جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما أظهرت مؤشرات التداول وصول أسعار الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه نفس مستويات الأحد الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

أمام الجنيه المصري وصل سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه االمصري إلى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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