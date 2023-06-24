سعر الدولار اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية استقرار سعر

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم السبت 24-6-2023، أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية داخل السوق المحلية عند: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على موقع صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أفرع البنوك.

أظهرت اخر التحديثات استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه بفروع ميد بنك مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار على الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، في اخر تحديث للعملة الأمريكية.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

جاء سعر الدولار أمام الجنيه ببنك البركة على موقعه الإلكترني عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل بنك الكويت الوطني،إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

فيما سجل سعر الدولار امام العملة المحلية ببنك المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، إلى مستوى : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية بالبنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.