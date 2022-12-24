شهد سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، وتستأنف البنوك حركة التداول على العملات غدًا الأحد، بعد العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت، وتترقب السوق المصرفية أسعار العملات بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس «3 %»، وبنهاية تعاملات الخميس سجلت العملة الخضراء في المركزي متوسط سعر صرف 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع، وترصد جريدة “المال” في التقرير التالي حركة أسعار صرف النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.