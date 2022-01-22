سعر الدولار اليوم السبت 22-1-2022 في البنوك المصرية

في بداية التداولات الصباحية، استقرت أسعار شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يناير 2022، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات اسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية، بحسب التحديث الاخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي اظهر تقرير المال الصباحي جاء سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

اظهرت احدث تقارير المال الصباحية الصباحي على مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

كما أظهر تقرير المال وصول سعر صرف العملة الأمريكية الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك القاهرة مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بحسب أخر تحديث للعملات في السوق.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

وبين التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد جاء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.