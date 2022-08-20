سعر الدولار اليوم السبت 20-8-2022 أمام الجنيه المصري

حقق سعر الدولار اليوم السبت 20-8-2022، استقرارًا نسبيًا في البنوك، وذلك نظرًا لاستمرار العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، والذي يستعرض مُتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب ماكينات الصراف الآلي، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية بالبنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري 19.12 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.