سعر الدولار اليوم السبت 20-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم السبت 20-5-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرارا لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادرعن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.