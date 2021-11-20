سعر الدولار اليوم السبت 20-11-2021 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 استقراره لليوم الثاني على التوالي بنفس أسعار الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار جديد

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه على نفس مستويات الخميس الماضي داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.