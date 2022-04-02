سعر الدولار اليوم السبت 2-4-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار اليوم السبت 2 ابريل 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.218جنيه للشراء، و18.317 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.27 جنيه، و18.20 جنيه للشراء، فيما دارت أسعار البيع بين 18.37 جنيه، و18.30 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بين التقرير الصباحي وصل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت شاشات التداول اللحظي عرضت فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما بين التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما بلغت مستويات شراء وبيع الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.