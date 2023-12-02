سعر الدولار اليوم السبت 2-12-2023 أمام الجنيه المصري

مازال سعر الدولار اليوم السبت 2-12-2023 محافظًا على مستواه الأخير مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأمريكية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويرصد موقع المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب ماكينات الصراف الآلي، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

واستقر سعر الدولار في ميد بنك عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

وحافظ سعر الدولار في بنك سايب على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وشهد سعر الدولار في بنك البركة استقرارًا مقابل الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.