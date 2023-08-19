سعر الدولار اليوم السبت 19-8-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 19-8-2023، على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط أسعار صرف العملة الخضراء في البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب عدد من المواق الإلكترونية الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

مازال سعر الدولار اليوم في بنك سايب محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري فبلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ومازال سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.