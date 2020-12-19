بنـــوك

سعر الدولار اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

العملة الأمريكية ارتفعت 5 قروش منذ بداية الشهر الجاري
الحسينى حسن 10:51 ص, السبت, 19 ديسمبر 20 10:51 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 19 ديسمبر 2020؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

والأسبوع الماضي، اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات مستقرا نسبيا ليسجل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع، مقابل 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، صعد متوسط سعر العملة الأمريكية 5 قروش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي

أعلى سعر شراء للدولار

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.68 جنيه لدى بنك وحيد.

أقل سعر شراء

بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق المصرية نحو 15.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك QNB

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك قطر الوطني الأهلي 15.65 جنيه للبيع، و15.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك عوده

انخفض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك عوده، قرشين، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

اقرأ أيضا  المصرف المتحد يدعم 110 طلاب بمدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
الدولار
الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

اقرأ أيضا  الرئيس التنفيذى للشركة: الوقفات الاحتجاجية لم تؤثر على أداء محطات «الإسكندرية للحاويات» ومطالب العاملين «مشروعة»

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020

سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الرسمي طفيفا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.647 جنيه للشراء، و15.775 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 11:42 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

سعر اليورو اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:33 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

أسعار العملات اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

فاطمه امام 10:29 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

فاطمه امام 10:18 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي

الحسينى حسن 1:45 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 18-12-2020 في البنوك المصرية

فاطمه امام 11:59 ص, الجمعة, 18 ديسمبر 20