سعر الدولار اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 19 ديسمبر 2020؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

والأسبوع الماضي، اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات مستقرا نسبيا ليسجل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع، مقابل 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، صعد متوسط سعر العملة الأمريكية 5 قروش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر شراء للدولار

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.68 جنيه لدى بنك وحيد.

أقل سعر شراء

بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق المصرية نحو 15.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك QNB

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك قطر الوطني الأهلي 15.65 جنيه للبيع، و15.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك عوده

انخفض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك عوده، قرشين، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020

سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الرسمي طفيفا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.647 جنيه للشراء، و15.775 جنيه للبيع.