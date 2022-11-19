حافظ سعر الدولار اليوم السبت 19-11-2022 أمام الجنيه المصري على استقراره، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية، بعد تباين حركة تداوله في البنوك الأسبوع الماضي بين الصعود والهبوط، إذ ارتفع بنهاية تعاملات الخميس قرشين تقريبًا، وسجل حينها الدولار قبل الإجازة في البنك المركزي المصري 24.44 جنيه للشراء، 24.51 للبيع، وترصد جريدة المال حركة العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك داخل مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.47 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.49 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.47 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.