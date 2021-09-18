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سعر الدولار اليوم السبت 18-9-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تقدم السعر الأدنى للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 9:43 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 9:43 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

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استقر  سعر الدولار، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، في صباح اليوم على نفس المستويات المعلنة أول أمس أمام الجنيه المصري، نتيجة علطة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وأظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ إلى 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويشير آخر التحديثات على العملة الأمريكية، إلى استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تعرض شبكة فروع بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع،، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

على نفس السعر المعلن بالبنوك يوم الخميس الماضي جاء صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شركات الصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهر التقرير الصباحي لأسعار العملات استقرار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري صباح اليوم بالبنك المصري الخليجي في بداية التعاملات الصباحية إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما استقر الدولار الأمريكي على نفس مستويات الخميس الماضي داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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