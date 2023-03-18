سعر الدولار اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم السبت 18-3-2023 أمام العملة المصرية استقرارًا، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهدت العملة الأمريكية الفترة الماضية استقرارًا نسبيًا، كما أوضح موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة الخضراء أمام العملة المصرية استقر عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وتقدم جريدة المال لقرائها رصدًا لحركة سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك صباح اليوم.

في بنك بلوم مصر أوضح موقعه أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

لازال سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

أكد موقع مصرف أبوظبي الإسلامي أن سعر الدولار أمام الجنيه سجل سعر: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حدد البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

في بنك كريدي أجريكول مصر وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

أشار موقع المصرف المتحد، إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

قدّر موقع البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، فسعر الدولار وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك مصر

ذكر موقع بنك مصر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر

في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.