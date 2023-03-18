سعر الدولار اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر
في بنك بلوم مصر أوضح موقعه أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية
لازال سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي
أكد موقع مصرف أبوظبي الإسلامي أن سعر الدولار أمام الجنيه سجل سعر: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
حدد البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر
في بنك كريدي أجريكول مصر وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد
أشار موقع المصرف المتحد، إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
قدّر موقع البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري
وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، فسعر الدولار وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في بنك مصر
ذكر موقع بنك مصر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
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