سعر الدولار اليوم السبت 16-9-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية حفاظ سعر اليوم السبت 16-9-2023 على نفس أسعاره المعلنة بأمس الأول الخميس الماضي، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت. وتبدأ البنوك تعاملاتها المصرفية يوم الأحد المقبل، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الخضراء إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال خلال السطور التالية سعري شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

يعرض بنك البركة سعر اليوم أمام نظيره المصري بموقع البنك عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعرعملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني أمام نظيره المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع البنك التجاري الدولي CIB إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر سعر الدولار على مستويات أمس داخل بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع بنك المصرف المتحد الإلكترونية إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرضت صفحة العملات بموقع بنك قناة السويس الإلكتروني سعر أمام الجنيه عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك Saib

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري بموقع بنك SAIB في اخر تعاملاته إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على مستوى البنوك الحكومية.. جاء سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يعرض بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكترونية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع,

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.