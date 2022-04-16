سعر الدولار اليوم السبت 16-4-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 16 أبريل 2022 في بداية التعاملات الصباحية بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية على استقراره، مقابل تداولات الخميس الماضي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.372 جنيه للشراء، و18.468 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.39 جنيه، و18.30 جنيه للشراء.

كما تتراوح أسعار البيع بين مستويات 18.47 جنيه، و18.40 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وحافظ الدولار الأمريكي أمام الجنيه على مستواه عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري عند 18.31 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وحافظ سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.