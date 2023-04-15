سعر الدولار اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

سعر
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق سعر الدولار أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
ذكر موقع بنك البركة، أن سعر الدولار وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في ميد بنك
اختلف قليلًا سعر الدولار في ميد بنك، إذ وصل إلى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول
قدّر بنك كريدي أجريكول سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي
حدد المصرف العربي الدولي سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
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