سعر الدولار اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي يستعرض متوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، وحققت العملة الأمريكية في الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا، وفي هذا التقرير تستعرض جريدة المال حركة صرف العملة الأمريكية أمام العملة المصرية في البنوك.

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ذكر موقع بنك البركة، أن سعر الدولار وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الخضراء في ميد بنك

اختلف قليلًا سعر الدولار في ميد بنك، إذ وصل إلى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

قدّر بنك كريدي أجريكول سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي

حدد المصرف العربي الدولي سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر

اليوم في بنك قناة السويس إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.