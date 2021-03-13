سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية، وذلك بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، صاعدًا في المتوسط بنحو 1.1 قرش، ليختتم التعاملات عند 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه للبيع.

والأسبوع الماضي، شهدت العملة الخضراء تقلبات في أسعارها ما بين الصعود والهبوط، حيث افتتحت تعاملات يوم الأحد الماضي، مرتفعة 1.3 قرش، واستمرت في الارتفاع يوم الإثنين بنحو 3 قروش، واستقرت يومي الثلاثاء والأربعاء عند نفس الأسعار، قبل أن لتتراجع بنحو 3.3 قرش يوم الخميس.

وأعلن المركزي، الأحد الماضي، زيادة احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى شهر فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، الأربعاء الماضي، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، اليوم الجمعة، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

في حين تداول بنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

وفي بنك أبوظبي الأول سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه قرب أعلى مستوى في السوق، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك عوده، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري الخليجي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

تداول بنك فيصل الإسلامي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.626 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.