سعر الدولار اليوم السبت 13-11-2021 في البنوك المصرية

اظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 داخل شبكات فروع البنوك والصرافة في مصر اليوم في بداية التعاملات على نفس مستويات الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما بين التقرير الصباحي للمال علي اسعار شراء الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بينما سجل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

على نفس مستويات الخميس الماضي جاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

وأظهرت احدث تقارير العملات وصول الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي لمستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وعلى نفس أسعار الخميس جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.