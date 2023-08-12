سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023، على نفس مستواه الأخير مقابل الجنيه المصري، وإذ شهد متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري منذ نهاية شهر مايو الماضي مستوى صرف ثابت عند: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولر في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وحافظ سعر الدولار في بنك بلوم مصر على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك مصر

ومازال سعر الدولار محافظًا على مستواه الأخير في بنك مصر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدّر بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

كما استقر سعر الدولار اليوم على مستواه الأخير في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.