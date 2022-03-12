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سعر الدولار اليوم السبت 12-3-2022 في البنوك المصرية

البنك الأهلي المتحد يعرض السعر عند 15.67 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 8:37 ص, السبت, 12 مارس 22 8:37 ص, السبت, 12 مارس 22

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أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار شراء وبيع الدولار اليوم في مصر اليوم السبت 12 مارس 2022، أمام نظيره المحلي الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر  مستوى 15.661 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية.

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سعر الدولار في شركات الصرافة

وبينت مستويات شراء وبيع الدولار أمام الجنيه بشركات الصرافة إلى 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أحد أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بحسب تقرير “المال”.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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