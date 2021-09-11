سعر الدولار اليوم السبت 11-9-2021 في البنوك المصرية

مستقر في بداية التعاملات نتيجة للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت

بدأ سعر الدولار تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، باستقرار مقابل الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، نتيجة للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، لأكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي المصري” سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما وصل سعر الدولار، أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

في بداية التعاملات استقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما سجل مستويات سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.