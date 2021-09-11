بنـــوك

سعر الدولار اليوم السبت 11-9-2021 في البنوك المصرية

مستقر في بداية التعاملات نتيجة للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت
فاطمة إمام 10:42 ص, السبت, 11 سبتمبر 21 10:42 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأ سعر الدولار تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، باستقرار مقابل الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، نتيجة للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، لأكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي المصري” سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما وصل سعر الدولار، أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 5-9-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

في بداية التعاملات استقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما سجل مستويات سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الإثنين 5-9-2021 في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 11:14 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:22 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:17 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 10-9-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:57 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-9-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:46 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10-9-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 9:03 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21