سعر الدولار اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب ماكينات الصصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

قدر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

حقق سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

طرح سعر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.