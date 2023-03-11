سعر الدولار اليوم السبت 11-3-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
قدر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
طرح سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري
عرض سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد
حقق سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى
سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
طرح سعر
سعر العملة الخضراء في بنك مصر
عرض سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.