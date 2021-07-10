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سعر الدولار اليوم السبت 10-7-2021 في البنوك المصرية

مستقر في جميع البنوك نظراً للعطلة الرسمية اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 10:10 ص, السبت, 10 يوليو 21 10:10 ص, السبت, 10 يوليو 21

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تواصل مستويات سعر الدولار في مصر في الحفاظ على مستوياتها أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات اليوم السبت 10-7-2021، على مستويات الشراء والبيع بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية المعلنة أمس أول الخميس؛ نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك

وفي بداية التعاملات الصباحية .. وصلت مستويات شراء العملة الأمريكية بين 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في بنك مصر

وعلى الجانب الآخر .. أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاءت مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” على أسعار العملة الأمريكية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء المستوى الأعلى لسعر صرف الجنيه المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي بداية التعاملات سجل سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المصري الخليجي جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، جاءت عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

أعلنت شاشات التداول اللحظية السعر بالبنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وجاء في البنوك الإسلامية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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