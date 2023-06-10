سعر الدولار اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم السبت 10-6-2023 على نفس مستوى الشراء والبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر يوم الخميس الماضي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية ي يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية في السوق المصرفية.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع إيجي بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية ببنك القاهرة،عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس على شاشات التداولات اللحظية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل نظيره بالسوق المحلية الجنيه على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك الاستثمار العربي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

أمام الجنيه المصري داخل ببنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب آخر التحديثات.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك مصر على شاشات التداول عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

أظهرت التعاملات الصباحية دخل المصرف العربي الدولي وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر

اليوم أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية الموجود بفروع QNB الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.