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سعر الدولار اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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المصرف العربي الدولي يسجل 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

4:00 ص, السبت, 10 يونيو 23

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر

الدولار
اليوم السبت 10-6-2023، لليوم الثاني على التوالي على نفس مستوى الشراء والبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر يوم الخميس الماضي، بسبب العطلة الأسبوعية ليصل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية في السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بفروع إيجي بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك القاهرة

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري بشاشات التداولات اللحظية داخل بنك القاهرة، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك قناة السويس على الموقع الإلكتروني للبنك عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدولار على مستواه بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك الاستثمار العربي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر

الدولار
أمام الجنيه المصري بفروع بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب آخر التحديثات.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل المصرف العربي الدولي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

حافظ سعر

الدولار
اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري بشاشات التداولات اللحظية الموجودة بفروع QNB الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

4:00 ص, السبت, 10 يونيو 23