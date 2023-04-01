سعر الدولار اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، استقرارا لسعري الشراء والبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» فى التقرير اليومي التالي أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب المواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

وصل سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

طرح سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

عرض سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.