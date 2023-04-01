سعر الدولار اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستأنف البنوك عملها غدًا، وسجل سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب موقع البنك مستعرضًا متوسط سعر العملات في السوق المصرفي، وحققت العملة الأمريكية استقرارًا ملحوظًا طوال الأيام الماضية، فيما ترصد جريدة المال في هذا التقرير المطول سعر العملة الخضراء في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

حقق الدولار في البنك الأهلي المصري، سعر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر وصل إلى: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

قدّر البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ذكر موقع بنك مصر، أن سعر الدولار اليوم وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

سجل سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الخضراء في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك إلى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.