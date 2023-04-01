سعر الدولار اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستأنف البنوك عملها غدًا، وسجل سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
حقق الدولار في البنك الأهلي المصري، سعر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر وصل إلى: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي
قدّر البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك مصر
ذكر موقع بنك مصر، أن سعر الدولار اليوم وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك سايب
سجل سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في ميد بنك
وصل سعر الدولار في ميد بنك إلى: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر