سعر الدولار اليوم السبت يواصل استقراره في البنوك والصرافة

يواصل القطاع المصرفي المصري الإبقاء على سعر الدولار مستقرا اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، في ختام التداول على العملة الأمريكية بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 ، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبحسب التقرير المسائي للمال سجل سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

على نفس مستويات الخميس الماضي سجلت أسعار شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت التحديثات الأخيرة للدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

على نفس الأسعار المعلنة للدولار يوم الخميس الماضي جاء السعر أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وحافظت العملة الأمريكية على مستواها أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.