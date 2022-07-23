سعر الدولار اليوم السبت.. متوسط الشراء 18.88

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 23 يوليو 2022 على مستواه مقابل الجنيه المصري مساء اليوم ليسجل 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وبعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك التي تستأنف عملها غدًا الأحد، وتقدم “المال” خدمة يومية لقرائها بأسعار صرف الدولار وفق عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري أمام الجنيه، عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، والبنك الأهلي من أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، وهو من البنوك الحكومية الكبرى في مصر، 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استمر سعر الدولار في استقراره أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي «CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة، وسجل 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في بنك المصرف المتحد على مستواه عند سعر 18.89 للشراء، 18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

استقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر عند 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إيجي بنك EGBANK

أما في بنك إيجي بنك EGBANK، فوصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري QNB نحو 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار اليوم مقابل الجنيه، سعر 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ الدولار اليوم أمام الجنيه 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.