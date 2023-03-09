سعر الدولار اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

ارتفع سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 30.88 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
طُرح سعر الدولار في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
قُدر سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي
شهد سعر الدولار في المصرف العربي 30.83 جنيه شراء مقابل 30.93 جنيه بيع.
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري
جاء سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
عُرض سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي
طُرح سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
قُدر سعر