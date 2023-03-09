سعر الدولار اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

ارتفع سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه المصري بقيمة 2 قرش بسعري الشراء والبيع بنهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية بمصر، وبلغ متوسط العملة الخضراء 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع، وفقاً لما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري الشراء والبيع لعملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 30.88 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

طُرح سعر الدولار في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

قُدر سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي

شهد سعر الدولار في المصرف العربي 30.83 جنيه شراء مقابل 30.93 جنيه بيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

عُرض سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

طُرح سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

قُدر سعر

اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.