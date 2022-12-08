ظل سعر الدولار اليوم الخميس 8-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية مستقرًا، عند مستوى صرفه السابق، وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية متوسط سعر صرف 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع، حسب الموقع الرسمي للبنك في تحديثه الأخير مساء الخميس قبيل العطلة الأسبوعية التي تبدأ غدًا، وتقدم جريدة “المال” تقريرًا لأسعار صرف العملة الخضراء أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.59 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.58 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.