أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 7 أبريل 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.219 جنيه للشراء، و18.319 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهرت التداولات الصباحية داخل البنوك وشركات الصرافة تراوح سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين 18.20 جنيه، و18.26 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.30 جنيه، و18.36 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وصول السعر إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصل الدولار في بداية التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.