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سعر الدولار اليوم الخميس 7-10-2021 في البنوك المصرية

أكبر بنكين حكوميين في مصر يقدمان سعر شراء الدولار عند 15.64
‫محمود الصباغ‬‎ 9:01 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 9:01 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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استقر سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة عيد القوات المسلحة “السادس من أكتوبر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية يستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات أمس يستقر سعر صرف الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري خلال تعاملات اليوم 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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