سعر الدولار اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصرى في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار اليوم في بنك سايب

اليوم الخميس 6-4-2023، عند متوسط 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، مقابل الجنيه المصرى، في ختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، طبقًا لما جاء باليبان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى المنشور بموقعه الإلكتروني، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، وينشر موقع جريدة «المال» سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية المعروضة بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجي

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعرالدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الورقة الخضراء في بنك قناة السويس

قُدر سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى

سعر

اليوم في بنك قطر الوطنى الأهلى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.