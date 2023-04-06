سعر الدولار اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه المصرى في ختام التعاملات البنكية

استقر سعر
سعر الدولار اليوم في بنك سايب
سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجي
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعرالدولار في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الورقة الخضراء في بنك قناة السويس
قُدر سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر
سعر الدولار في المصرف المتحد
سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك
سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى
سعر