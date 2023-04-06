سعر الدولار اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدولار اليوم فى البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر، محافظًا على استقراره الطويل والذي استطاع تحقيقه على مدار أكثر من عشرة أيام عمل متتالية في غالبية البنوك، وفي البنك المركزي المصري ظهر الدولار مستقرًا عند نفس متوسط سعر الصرف الذي وصل فيه إلى: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وتنشر جريدة المال في هذا التقرير رصدًا لحركة تداول «الأخضر»، عبر مطالعة المواقع الرسمية لعدد من البنوك العاملة في سوق المال المصري.

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الأخضر في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الخضراء في بنك سايب

قدّر بنك سايب سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الأخضر في بنك المشرق

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك المشرق إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر

اليوم في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.