سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022 يرتفع في نهاية التعاملات

واصل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022 ارتفاعه أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، وبلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري، 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث من البنك، ويستعرض موقع “جريدة المال” في بيان تفصيلي، سعر صرف الدولار، عبر المواقع الرسمية لعدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة، على نحو ما تظهره شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 3 قروش في البنك الأهلي المصري، ووصل إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر، 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول اللحظية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ارتفاع سعر الدولار 3 قروش، ليصل إلى 9.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي

كما ارتفع سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي، ووصل إلى 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري

وواصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري الارتفاع، ليسجل 19.09 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، ارتفاعًا وصل إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسب

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.