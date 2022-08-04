سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

استقر متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بعد قفزة ارتفاع أمس بـ 8 قروش في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأمريكية عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بسعر عملة أكبر احتياطي نقدي في العالم على المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المحلية المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي: حيث وصل لمستوى 19.05 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB

وفي أكبر البنوك الخاصّة، البنك التجاري الدولي “CIB” وصل سعر العملة الخضراء: 19.07 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وفي البنك الأهلي القطري حقق سعر صرف الدولار: 19.06 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول في بنك مصر توافق سعر الدولار مقابل الجنيه مع البنك الأهلي حيث وصل لـ 19.05 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر عملة التسعير المرجعية لأغلب السلع في العالم (الدولار) مقابل الجنيه المصري قد ارتفع لمستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي

في حين ارتفع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 19.03 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية

ووصل سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 19.03 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 19.03 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

وارتفع سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى مستوى 19.11 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.