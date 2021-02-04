سعر الدولار اليوم الخميس 4-2-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 4 فبراير 2021، بعد أن اختتم تعاملات الأمس على تراجع طفيف.

وأمس الأربعاء، تراجع متوسط سعر الدولار، طبقا لبيانات البنك المركزي، ليسجل 15.674 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، مقارنة مع 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق عليه.

وذكر البنك المركزي المصري، أن مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال يناير صعد بقيمة 143 مليون دولار ليسجل 35.542 مليار دولار، مقابل 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

وتمثل العملات الأجنبية 88.6% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها بمنتصف تعاملات اليوم عند 15.68 جنيه للشراء في أغلب البنوك العاملة بمصر.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران للتنمية، بنك قناة السويس، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي، البنك العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في السوق، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- بنهاية تعاملات الأمس، 15.655 جنيه للشراء و15.782 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

افتتح سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

تداول بنك QNB الأهلي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في مستهل التعاملات، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

عرض المصرف المتحد سعر الدولار أمام الجنيه قرب أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع. الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم

وفي بنك بلوم بلغ سعر صرف الدولار اليوم 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

استمرت العملة الأمريكية في استقرارها أمام الجنيه، ببداية التعاملات، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، لدى البنك العقاري المصري العربي.