استقر سعر الدولار اليوم الخميس 31 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.233جنيه للشراء، و18.333 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

دارت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.30 جنيه، و18.35 جنيه للشراء، فيما دارت أسعار البيع بين 18.39 جنيه، و18.38 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.25 جنيه، و18.35 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية، عند مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.