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سعر الدولار اليوم الخميس 30-9-2021 في البنوك المصرية

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21 9:00 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

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واصلت مستويات سعر الدولار، مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021،داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية المصرية ، بحسب آخِر تحديث للأسعار ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظ

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما وصلت مستويات سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي، عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرضت شاشات التداول اللحظية داخل الببنك المصري الخليجي وصول الدولار في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية، البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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