سعر الدولار اليوم الخميس 30-3-2023 في مستهل التعاملات

ظهر سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 30-3-2023 في مستهل التعاملات البنكية اليومية في حالة مستقرة لسعر صرفه أمام العملة المصرية، وهو استقرار حققته العملة الأمريكية لأيام تزيد على الأسبوع، وفيما يعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية والمنتظر تحديد فيه سعر الفائدة، أفاد موقع البنك بأن متوسط سعر صرف الدولار وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

لم يتغير الدولار في سعره في البنك الأهلي المصري عن رقم: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر

حقق الدولار في بنك مصر سعر صرف وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر الدولار على استقراره في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجًلا سعر: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، سعر وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة

كان سعر الدولار في بنك البركة مماثلًا لبنوك أخرى عربية وأجنبية، حيث وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

وقف سعر الدولار في بنك قناة السويس عند رقم: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.