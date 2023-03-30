سعر الدولار اليوم الخميس 30-3-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

اليوم الخميس 30-3-2023، عند متوسط 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، مقابل الجنيه المصرى، في ختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وفقاً لأحدث بيان يومى صادر بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية عن البنك المركزى المصرى المنشور بموقعه الإلكتروني وعقب جولة بين المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وشاشات التداول اللحظي المتواجدة بفروع البنوك المحلية والاجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإستثمار العربى

سعر الدولار في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعرالدولار في ميد بنك

سعر

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الأهلى الوطنى

سعر الدولار في بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى – مصر

سعر الدولار على موقع البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى التجارى – مصر

سعر الدولار فى بنك أبو ظبي التجارى – مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

سعر

اليوم في بنك كريدى اجريكول، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.