سعر الدولار اليوم الخميس 30-3-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

جاء سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإستثمار العربى
سعر الدولار في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعرالدولار في ميد بنك
سعر
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الأهلى الوطنى
سعر الدولار في بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الدولار على موقع البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى التجارى – مصر
سعر الدولار فى بنك أبو ظبي التجارى – مصر، مقابل الجنيه المصرى، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول
سعر