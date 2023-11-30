سعر الدولار اليوم الخميس 30ـ11ـ2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

حافظ سعر اليوم الخميس 30ـ11ـ2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية على استقرار للشراء والبيع، في آخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار العملة الخضراء، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمصرية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

قدر سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

طرح سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

و سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

سجل سعر في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.